«Эльче» сыграл вничью с «Мальоркой», экс-игрок «Спартака» Понсе забил гол

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«Эльче» в матче 8-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.
На гол экс-форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе гости ответили реализованным пенальти в исполнении Ведата Мурики. При этом в начале встречи Мурики не смог реализовать 11-метровый удар, а на 85-й минуте он был удален за неспортивное поведение. У «Эльче» на 61-й минуте поле из-за грубой игры покинул Лукас Бойе.
После этого матча «Эльче» с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице, «Мальорка» с 9 очками — на 12-й строчке.
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