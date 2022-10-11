«Эльче» сыграл вничью с «Мальоркой», экс-игрок «Спартака» Понсе забил гол

«Эльче» в матче 8-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.

На гол экс-форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе гости ответили реализованным пенальти в исполнении Ведата Мурики. При этом в начале встречи Мурики не смог реализовать 11-метровый удар, а на 85-й минуте он был удален за неспортивное поведение. У «Эльче» на 61-й минуте поле из-за грубой игры покинул Лукас Бойе.

После этого матча «Эльче» с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице, «Мальорка» с 9 очками — на 12-й строчке.