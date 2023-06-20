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Испания

Сегодня, 18:58

Феликс может остаться в «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард" «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить выступать за клуб, сообщает SER Deportivos.

По информации источника, 23-летний португалец открыт к уходу из «Атлетико», но хочет рассматривать предложения только от команд, которые участвуют в Лиге чемпионов. Если таких предложений не поступит, то Феликсу придется остаться в мадридском клубе.

Нападающий провел вторую часть сезона-2022/23 в аренде в «Челси». Он сыграл за лондонцев в 20 матчах, отметившись 4 голами. Английский клуб отказался от выкупа Феликса после окончания аренды.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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