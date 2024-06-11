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Сегодня, 14:43

Фернандо Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»

Алина Савинова
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Фернандо Торрес стал главным тренером «Атлетико Б», сообщает пресс-служба мадридского клуба. На этом посту он сменил Луиса Гарсию Тевенета.

Ранее 40-летний испанец работал с молодежной командой «Атлетико».

«Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность, поскольку решил выйти на этот новый этап. Для меня этот шаг очень важен. Я принимаю это как большой вызов, требующий больших амбиций, и уверен в том, что мы готовы», — заявил Торрес.

Будучи футболистом, Торрес выступал за «Атлетико» в период с 2001 по 2007 год, а также с 2015-го по 2018-й. Вместе с мадридской командой он становился финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и победителем Лиги Европы (2017/18).

Также Торрес является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010) в составе сборной Испании.

Фернандо Торрес
Футбол
ФК Атлетико
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