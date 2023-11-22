Футболистку Эрмосо вызвали в суд Испании для дачи показаний по делу о поцелуе Рубиалеса

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Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо вызвана в суд 28 ноября для дачи показаний по делу о поцелуе бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, информирует Национальная судебная коллегия Испании.
13 ноября функционер потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании.
15 сентября Национальная судебная коллегия Испании запретила Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м, и общаться с ней в ходе расследования.
30 октября ФИФА отстранила экс-президента Федерации футбола Испании на три года после скандала с поцелуем.
20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.