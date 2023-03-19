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Испания

Сегодня, 08:18

Симеоне о победе над «Валенсией»: «Я доволен, что команда растет»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой команды в матче с «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

«Я доволен, потому что команда выступает очень хорошо. Мы здорово конкурируем. В первом тайме нам не хватало напористости, но после перерыва голы пошли. Мы довольны, что команда растет», — сказал Симеоне после игры.

«Атлетико» продлил серию без поражений в ла лиге до 10 матчей и с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 26 очками — на 17-й строчке.

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Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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