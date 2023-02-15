0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:32

Хави: «Де Йонг был честен со мной. Он хотел остаться в «Барселоне»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике Френки де Йонге. Ранее сообщалось, что хавбек мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Он был очень честен со мной. Он хотел остаться. Так что сомнений не было. Я очень доволен его выступлениями, его лидерством. Он очень эффективен на поле, а это самое главное», — цитирует Sky Sports Хави.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Срок действующего контракта 25-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Хулиан Араухо на днях подпишет контракт с «Барселоной»

Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал»