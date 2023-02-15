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Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал»

Жерар Пике рассказал, как Моуринью повлиял на его отношения с Рамосом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил о том, что дружил с экс-игроком «Реала» Серхио Рамосом до прихода португальского тренера Жозе Моуринью в мадридскую команду.

«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого наши встречи в класико стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими. Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», — приводит слова Пике Deportes Cuatro.

Пике играл за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021. Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013.

Источник: Deportes Cuatro
Жерар Пике
Серхио Рамос
ФК Барселона
ФК Реал
Жозе Моуринью
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