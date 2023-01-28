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Испания

Сегодня, 21:18

Хави — о победе над «Жироной»: «Я доволен тремя очками, но «Барселоне» нужно прибавлять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в 20-м туре ла лиги.

«Мы должны совершенствоваться, прежде всего за счет того, чтобы больше действовать в атаке. Сегодня «Жирона» немного изменила свой стиль игры. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля. Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить», — приводит слова Хави Marca.

Также главный тренер «Барселоны» рассказал о травме Усмана Дембеле, который был заменен на 26-й минуте.

«У Дембеле травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», — сказал Хави.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Источник: Marca

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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