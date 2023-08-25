Главный тренер «Реал Сосьедад» допустил дебют Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль допустил дебют полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре чемпионата Испании.

«Очевидно, сейчас Мерино не в лучшем состоянии, потому что много дней был вне команды и не участвовал в играх, но если я его привлек, то это потому, что он должен играть, так же как Оласагасти и Захарян, которые, хотя они с нами всего неделю, очень хорошо тренируются каждый день. Именно поэтому я включил их в состав», — цитирует Альгуасиля El Desmarque.

Ранее главный тренер клуба из Сан-Себастьяна поблагодарил Валерия Карпина за невызов Захаряна в сборную России.

В августе полузащитник перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» состоится 25 августа в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.