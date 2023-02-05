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Испания

Сегодня, 19:01

Анчелотти: «Мы заслуживали ничью, и у нас были моменты. Мы пытались — но без толку»

Иван Шитик
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1).

«Мы ждали подобной игры — очень жесткой, сложной. Игра постоянно прерывалась, было много фолов.

Мы имели возможности, но ими не воспользовались. Нам было сложно действовать между линиями, мы пытались — но без толку.

Мы заслуживали ничью, так как не реализовали пенальти, и у нас были моменты в штрафной... Мы показывали хороший футбол.

Теперь нам надо думать о клубном чемпионате мира», — приводит слова тренера Marca.

«Реал» после этого поражения отстает от лидирующей «Барселоны» на пять очков. При этом каталонцев сегодня ожидает домашняя игра с «Севильей» и отрыв может увеличиться.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Карло Анчелотти
ФК Мальорка
ФК Реал
1
0
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