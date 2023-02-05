Анчелотти: «Мы заслуживали ничью, и у нас были моменты. Мы пытались — но без толку»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1).

«Мы ждали подобной игры — очень жесткой, сложной. Игра постоянно прерывалась, было много фолов.

Мы имели возможности, но ими не воспользовались. Нам было сложно действовать между линиями, мы пытались — но без толку.

Мы заслуживали ничью, так как не реализовали пенальти, и у нас были моменты в штрафной... Мы показывали хороший футбол.

Теперь нам надо думать о клубном чемпионате мира», — приводит слова тренера Marca.

«Реал» после этого поражения отстает от лидирующей «Барселоны» на пять очков. При этом каталонцев сегодня ожидает домашняя игра с «Севильей» и отрыв может увеличиться.