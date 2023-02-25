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Испания

Сегодня, 13:50

Гризманн рассказал о своих отношениях с болельщиками «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с фанатами.

«Я много урона нанес болельщикам «Атлетико». Они мне все дали, но в один момент решил уйти, так как я этого хотел и мне это было нужно. Конечно, неприятно, когда фанаты тебя освистывают. В конце концов, думаю, я это заслужил», — цитирует Гризманна Atletico Universe.

Летом 2019 года Гризманн перешел в «Барселону». Летом 2021 года он вернулся в мадридский клуб. В нынешнем сезоне француз отметился 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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