Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

Форвард отличился в ворота «Реала» в первом тайме полуфинала Суперкубка Испании. Француз забил 174-й гол за «Атлетико» и обошел Луиса Арагонеса, на счету которого было 173 мяча. Третье место занимает Адриан Эскудеро (169 голов).

Гризман провел за «Атлетико» 371 матч.

Среди действующих игроков мадридского клуба Анхель Корреа забил 73 гола в 393 играх, Альваро Мората забил 51 гол в 129 матчах, Коке забил 47 голов в 605 играх.