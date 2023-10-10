Гути: «Беллингем единственный, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен, и он к нему стремится»

Бывший хавбек «Реала» Гути высказался о полузащитнике мадридского клуба Джуде Беллингеме. По его мнению, 20-летний футболист может занять место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Болельщики «Мадрида» так любят Беллингема, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После разногласий с другим игроком... Беллингем показывает потрясающую игру. Трон мог занять Винисиус, Мбаппе или Холанн, но Беллингем единственный, кто понял, что трон Месси и Криштиану свободен, и он к нему стремится», — приводит Goal слова Гути.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом этого года. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за клуб из Мадрида в ла лиге, отметился 8 голами и 2 результативными передачами.