Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:20

Гути: «Беллингем единственный, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен, и он к нему стремится»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший хавбек «Реала» Гути высказался о полузащитнике мадридского клуба Джуде Беллингеме. По его мнению, 20-летний футболист может занять место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Болельщики «Мадрида» так любят Беллингема, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После разногласий с другим игроком... Беллингем показывает потрясающую игру. Трон мог занять Винисиус, Мбаппе или Холанн, но Беллингем единственный, кто понял, что трон Месси и Криштиану свободен, и он к нему стремится», — приводит Goal слова Гути.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом этого года. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за клуб из Мадрида в ла лиге, отметился 8 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/jude-bellingham-tipped-real-madrid-legend-beat-erling-haaland-kylian-mbappe-lionel-messi-cristiano-ronaldo-throne/bltb6b7a9b71c6e3c49#cs4135e2d117d82dbb
Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»
В Уфе мать нашла тело дочери-подростка в багажнике машины
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

16-летний Ямаль не сыграет за сборную Испанию в октябре из-за травмы