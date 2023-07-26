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Сегодня, 04:50

Гюндоган: «Я ничего не знал о футболе, пока не встретил Гвардиолу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илкай Гюндоган.
Фото Reuters
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола многому его научил.

«До того, как я присоединился к «Манчестер Сити», я думал, что разбираюсь в футболе. Мне было 25 или 26 лет, я многое повидал. Я играл в финале Лиги чемпионов. Но сейчас, стоя здесь после семи лет обучения в школе Пепа, я бы сказал, что раньше ничего не знал о футболе. Его влияние на команду и на меня лично было огромным», — цитирует ESPN Гюндогана.

32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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