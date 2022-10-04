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Испания

Сегодня, 09:51

Субименди об интересе «Барселоны»: «Продление контракта с «Сосьедадом» вопрос времени»

Хавбек «Реала Сосьедад» Субименди отреагировал на интерес со стороны «Барселоны»
Руслан Минаев

Полузащитник «Реала Сосьедед» Мартин Субименди прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».

«Между мной и «Реалом Сосьедад» очень хорошие отношения. Продление моего контракта — вопрос времени. Хави заинтересован во мне? Сейчас я даже не думаю об этом, я сосредоточен на своей команде», — цитирует Субименди Marca.

Действующее соглашение 23-летнего Субименди с баскским клубом действует до лета 2025 года. Портал Tranfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за клуб из Сан-Себастьяна 8 матчей и отдал 2 результативные передачи.

ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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