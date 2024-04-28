Хави: «Хочу, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о будущем полузащитника команды Серхи Роберто. Контракт 32-летнего игрока истекает этим летом.

«Я хочу, чтобы он продлил контракт и остался. Теперь все зависит от него. Клуб знает мою позицию. Серхи может оказать нам большую помощь», — цитирует Хави Sport.es.

В этом сезоне испане провел 9 матчей в ла лиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.