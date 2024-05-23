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Сегодня, 14:30

Миранчук — 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом. А кто был до него?

Миранчук — 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Александр Кержаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Аленичев
Александр Кержаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Аленичев.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Попал в список легенд.

22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы и завоевала первый международный трофей в истории. Алексей Миранчук не вышел в финале, но помогал бергамаскам на протяжении сезона и в 10 еврокубковых матчах отдал четыре голевые передачи. Так что эта победа — и его тоже.

Миранчук стал 10-м россиянином, побеждавшим в еврокубках с зарубежным клубом. Кто были другие и как они играли?

Игорь Добровольский

Клуб: «Марсель»
Позиция: полузащитник
Турнир: Лига чемпионов-1992/93
Матчей в турнире: 1
Результативные действия: —

Первым российским победителем в Лиге чемпионов стал Игорь Добровольский. В 1992 году полузащитник присоединился к «Марселю», но оказался не нужен тренеру, поэтому провел за французскую команду всего 12 матчей и ушел на следующий сезон.

Но этого времени хватило, чтобы стать победителем Лиги чемпионов — в тот год ее выиграл как раз «Марсель». Добровольский сыграл тогда всего 58 минут — на групповом этапе против ЦСКА.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. «Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей

Игорь Шалимов

Клуб: «Интер»
Позиция: полузащитник
Турнир: Кубок УЕФА-1993/94
Матчей в турнире: 6
Результативные действия: 2 гола, 1 голевая передача

Пока Добровольский пробивался через недоверие в «Марселе», Шалимов штурмовал серию А с «Фоджей» и на следующий сезон получил приглашение в «Интер». Первый сезон за «нерадзурри» получился для футболиста самым насыщенным — Шалимов не только часто выходил в старте, но и регулярно забивал.

А еще выиграл Кубок УЕФА — пусть в финале Игорь Михайлович так и не сыграл, но по сезону выходил, забивал и отдавал голевые передачи. Потом в «Интере» у Шалимова начались проблемы, и клуб пришлось покинуть.

Игорь Шалимов. «Никаких претензий к тебе нет. Но будет лучше, если ты уйдешь...» Как Шалимов играл в «Интере»

Андрей Демченко

Клуб: «Аякс»
Позиция: полузащитник
Турнир: Суперкубок Европы-1995
Матчей в турнире: 1
Результативные действия: —

Один из первых российских легионеров, Андрей Демченко, так и не заиграл в «Аяксе». За голландский клуб полузащитник провел всего пять матчей, один из которых пришелся на Суперкубок-1995 — там Демченко вышел на 17 минут в ответном матче против «Сарагосы». Результативными действиями не отметился и вскоре закончил европейскую карьеру.

Футболист Владимир Бут в матче за «Боруссию»
Владимир Бут в матче за «Боруссию».
Фото Getty Images

Владимир Бут

Клуб: «Боруссия»
Позиция: полузащитник
Турнир: Лига чемпионов-1996/97
Матчей в турнире: 2
Результативные действия: —

Бут стал вторым россиянином, победившим в Лиге чемпионов. Правда, в трофейном сезоне полузащитник сыграл в турнире всего 3 минуты — но нужно учитывать, что ему было всего 19 лет.

На следующий сезон Бут ворвался в основу, сыграл почти во всех матчах, в том числе и в полуфиналах с «Реалом». Но «шмелям» не удалось повторить успех — «бланкос» оказались сильнее.

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Дмитрий Харин

Клуб: «Челси»
Позиция: вратарь
Турнир: Кубок обладателей кубков-1997/98, Суперкубок УЕФА-1998
Матчей: 0
Результативные действия: —

Один из первых россиян в АПЛ успеха в еврокубках с «Челси» добился, уже не играя. В победном розыгрыше Кубка обладателей кубков-1997/98 и последующем Суперкубке Харин не был даже в заявке, но это никак не омрачает его славную английскую карьеру.

Игорь Корнеев

Клуб: «Фейеноорд»
Позиция: нападающий
Турнир: Кубок УЕФА-2001/02
Матчей в турнире: 0
Результативные действия: —

Игорь Корнеев выиграл Кубок УЕФА уже в почтенном для футболиста возрасте — в 34 года. Примечательно, что все еврокубковые матчи в том сезоне нападающий провел в запасе и не сыграл ни разу.

Но вообще у Игоря Владимировича богатая карьера в международных кубках — были матчи и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА.

Футболист Дмитрий Аленичев в матче за «Порту»
Дмитрий Аленичев в матче за «Порту».
Фото Getty Images

Дмитрий Аленичев

Клуб: «Порту»
Позиция: полузащитник
Турнир: Кубок УЕФА-2002/03 и Лига чемпионов-2003/04
Матчей в турнире: 11; 9
Результативные действия: 2+3; 3+2

Аленичев — однозначно самый успешный россиянин в еврокубках. Он не только выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов подряд, но и отличился в каждом из финалов. И все это под руководством Жозе Моуринью — по легендарности Дмитрий Анатольевич вне конкуренции.

Александр Кержаков. «Месси сказал: «Да ты молодец! Вон какой классный гол нам положил». Как Кержаков играл за «Севилью»

Александр Кержаков

Клуб: «Севилья»
Позиция: нападающий
Турнир: Кубок УЕФА-2006/07
Матчей в турнире: 8
Результативные действия: 2+2

Праймовый Кержаков впечатлял всех — в том числе испанскую «Севилью», которая купила его в 2006 году. Форвард не подвел и сразу же начал помогать — забил пять мячей в ла лиге в дебютном сезоне и отличился в еврокубках. В Кубке УЕФА Кержаков пропустил только одну встречу, в остальных чаще всего играл в основе. В финале вышел на замену и дошел с командой до серии пенальти, но 11-метровый не исполнял.

Футболист Денис Черышев в «Реале»
Денис Черышев в «Реале».
Фото Global Look Press

Денис Черышев

Клуб: «Севилья» и «Реал»
Позиция: полузащитник
Турнир: Лига Европы-2013/14 и Лига чемпионов-2015/16
Матчей в турнире: 1; 3
Результативные действия: — ; -

Денис Черышев — талантливый футболист, но из-за хронических травм явно добился не всего, чего мог. Хотя даже так стал вторым россиянином, победившим в Лиге Европы и Лиге чемпионов, но вклад его в победы сильно отличается от того же Аленичева.

За «Севилью» в сезоне-2013/14 Черышев выступал в аренде — провел в Лиге Европы всего 40 минут в одном матче и потом не играл из-за травм. Но свою медаль в итоге получил. Похожая история приключилась с «Реалом» через два года, но там Черышев сыграл уже три матча. По минутам, правда, получилось еще меньше — в общей сложности 38.

Александр Кержаков
Алексей Миранчук
Владимир Бут
Денис Черышев
Дмитрий Аленичев
Игорь Корнеев
Игорь Шалимов
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
Дмитрий Харин
Игорь Добровольский
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