Хави на этой неделе подпишет новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на этой неделе 43-летний испанец подпишет новое соглашение с каталонцами.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23.