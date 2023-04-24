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Испания

Сегодня, 11:29

Хави: «Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о голкипере каталонцев Марке-Андре тер Штегене.

Вчера, 23 апреля, «Барса» стала первой командой в истории, пропустившей менее 10 голов в 30 турах топ-7 европейских чемпионатов.

«Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира. Из-за его вклада в нашу игру я считаю, что он является лучшим», — сказал Хави на пресс-конференции.

Тер-Штеген сейчас лидирует в ла лиге по количеству сухих матчей. В его активе 23 матча без пропущенных голов, у его ближайшего преследователя Яна Облака из мадридского «Атлетико» — на 11 меньше.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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