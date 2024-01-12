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Сегодня, 02:54

Хави: «Жаль, что Ямалю всего 16 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании оценил игру нападающего Ламина Ямаля. 16-летний испанец забил второй гол каталонцев.

«Ламин Ямаль практически всегда хорошо обращается с мячом. Он не теряет мячи, у него есть возможность принимать решения. Жаль, что ему всего 16 лет, и это проявляется в физической борьбе, но у него необыкновенный талант», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.

11&nbsp;января. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ламин Ямаль и&nbsp;Жюль Кунде. Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»
Ламин Ямаль
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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