Хави: «Жаль, что Ямалю всего 16 лет»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании оценил игру нападающего Ламина Ямаля. 16-летний испанец забил второй гол каталонцев.

«Ламин Ямаль практически всегда хорошо обращается с мячом. Он не теряет мячи, у него есть возможность принимать решения. Жаль, что ему всего 16 лет, и это проявляется в физической борьбе, но у него необыкновенный талант», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.