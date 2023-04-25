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Испания

Сегодня, 15:55

Хави о встрече Месси с Бускетсом и Альбой: «Я присоединился позже и они ничего не сказали»

Хави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на приезд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в столицу Каталонии.

Ранее СМИ заметили аргентинца в ресторане в компании бывших одноклубников, футболистов «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

«Позже я присоединился и съел с ними десерт (смеется). Они мне ничего не сказали. Возвращение Месси на «Камп Ноу»? Это всего лишь гипотезы. Мы должны сосредоточиться на играх в ла лиге. Сейчас не время для этих размышлений, завтра нам предстоит игра с «Райо Вальекано», — заявил Хави на пресс-конференции.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Жорди Альба
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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