Хави о встрече Месси с Бускетсом и Альбой: «Я присоединился позже и они ничего не сказали»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на приезд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в столицу Каталонии.

Ранее СМИ заметили аргентинца в ресторане в компании бывших одноклубников, футболистов «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

«Позже я присоединился и съел с ними десерт (смеется). Они мне ничего не сказали. Возвращение Месси на «Камп Ноу»? Это всего лишь гипотезы. Мы должны сосредоточиться на играх в ла лиге. Сейчас не время для этих размышлений, завтра нам предстоит игра с «Райо Вальекано», — заявил Хави на пресс-конференции.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.