Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:08

Хави: «Сможет ли «Барселона» подписать Месси? Спросите у руководства ла лиги»

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил возможность подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Разрешит ли ла лига подписать Месси? Я не знаю, спросите у самого Тебаса. Мы будем соблюдать все правила лиги, но, в конце концов, это будет зависеть не только от нас», — приводит слова Хави Marca.

Между «Барселоной» и президентом ла лиги Хавьером Тебасом напряженные отношения, каталонский клуб публично призывал функционера покинуть должность. Сам же глава чемпионата Испании выступает за возвращение Месси в каталонский клуб, но не уверен, что сине-гранатовые могут себе это позволить.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или возвращение в «Барселону»?
Тренер «Аль-Иттифак» считает, что Месси будет играть в Саудовской Аравии
Анчелотти: «Возвращение Месси в «Барселону» может быть прекрасно для ла лиги»
Хави: «Сейчас не время говорить о возвращении Месси»
Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля» и обсудит переход в клуб
«Барселона» собирается подписать Месси до начала предсезонного тура по США
Жорди Альба мечтает о возвращении Месси в «Барселону»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Атлетико» о деле Негрейры: «Я занимаюсь футболом 35 лет и никогда не думал, что можно подкупить судью»

Хави о встрече Месси с Бускетсом и Альбой: «Я присоединился позже и они ничего не сказали»