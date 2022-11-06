Хави поддержал решение «Барселоны» расстаться с Альбой

Сегодня, 23:15
Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к уходу из клуба, сообщает Mundo Deportivo.
33-летний футболист — один из главных кандидатов на продажу в январское трансферное окно, поскольку в клубе считают, что его текущий уровень игры не соответствует величине оклада.
Главный тренер сине-гранатовы" Хави поддержал планы руководства и одобрил расставание с опытным футболистом
Основным претендентом на испанца называется «Наполи».
Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провел за клуб 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования