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Испания

Сегодня, 00:41

Хави: «Феликс очень хорошо вписался в игру «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Жоау Феликса за хорошее начало сезона. Португалец летом перешел из «Атлетико» на правах аренды.

«Феликс был очень полезен из-за его вариативности в атаке, а также потому, что он понимает, что ему нужно действовать глубоко. Он очень хорошо вписывается в модель игры и может быть еще одним полузащитником между линиями, что нам очень помогает. Он почти не теряет мяч при создании атак. Когда ему нужно играть легко, он играет легко, и от этого выигрывает не только Левандовски, но и вся команда. Гюндоган явно улучшает всю команду. Есть много футболистов очень высокого уровня, и это очень важно», — цитирует L'Equipe Хави.

В сезоне-2023/24 23-летний португалец сыграл в 3 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Жоау Феликс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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