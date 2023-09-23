Хави: «Феликс очень хорошо вписался в игру «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Жоау Феликса за хорошее начало сезона. Португалец летом перешел из «Атлетико» на правах аренды.

«Феликс был очень полезен из-за его вариативности в атаке, а также потому, что он понимает, что ему нужно действовать глубоко. Он очень хорошо вписывается в модель игры и может быть еще одним полузащитником между линиями, что нам очень помогает. Он почти не теряет мяч при создании атак. Когда ему нужно играть легко, он играет легко, и от этого выигрывает не только Левандовски, но и вся команда. Гюндоган явно улучшает всю команду. Есть много футболистов очень высокого уровня, и это очень важно», — цитирует L'Equipe Хави.