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Испания

Сегодня, 18:04

Хави попытается уговорить Бускетса остаться в «Барселоне» еще на сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что полузащитник Серхио Бускетс еще может помочь команде, сообщает AS.

Он планирует встретиться с хавбеком в ближайшие дни. Хави хочет, чтобы Бускетс остался если не на весь сезон-2023/2024, то хотя бы до января 2024 года.

Однако футболист твердо намерен уйти из «Барселоны» летом 2023 года в качестве свободного агента.

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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