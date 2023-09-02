Хави: «Феликс на сто процентов подходит «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чем нападающий Жоау Феликс может быть полезен команде.

«Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико», у меня нет ни информации, ни мнения, в какой ситуации Феликс был там. Мы окружим его любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу. Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился — не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может играть справа, слева, в центре. Он может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении», — приводит Marca слова тренера.

1 сентября стало известно, что Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 40 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.