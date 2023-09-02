«Райо Вальекано» проиграл «Бетису» в ла лиге

«Бетис» дома победил «Райо Вальекано» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил Виллиан Жозе на 53-й минуте.

«Бетис» набрал 7 очков и поднялся на шестое место в ла лиге, «Райо Вальекано» — 12-й (6 очков).