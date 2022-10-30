Хави о победе над «Валенсией»: «Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).
«Это очень важная победа, особенно важно то, что мы добились ее на последней минуте. Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Мы пытались о нем забыть, но это тяжело. Мы принимали плохие решения: били, когда следовало отдавать пас, и отдавали пас, когда нужно было ударить. Все это — следствие беспокойства.
Команда заслужила эту победу. Игроки приложили значительные усилия и получили награду на последних секундах. Впрочем, мы заслуживали забить и раньше. Мы не лидеры и хотим оказывать давление на «Реал». Сейчас мы вышли на первое место, хотя у мадридцев матч в запасе», — приводит слова Хави Marca.
Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.
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