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Испания

Сегодня, 03:22

Хави о победе над «Валенсией»: «Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

«Это очень важная победа, особенно важно то, что мы добились ее на последней минуте. Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Мы пытались о нем забыть, но это тяжело. Мы принимали плохие решения: били, когда следовало отдавать пас, и отдавали пас, когда нужно было ударить. Все это — следствие беспокойства.

Команда заслужила эту победу. Игроки приложили значительные усилия и получили награду на последних секундах. Впрочем, мы заслуживали забить и раньше. Мы не лидеры и хотим оказывать давление на «Реал». Сейчас мы вышли на первое место, хотя у мадридцев матч в запасе», — приводит слова Хави Marca.

Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
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«Барселона» вырвала победу у «Валенсии» в концовке матча и вышла на первое место в ла лиге