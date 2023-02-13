Хави: «Отрыв от «Реала» уже непреодолимый? Вовсе нет»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:0).

«Это очень сложное поле, «Вильяреал» ничего не отдает просто так, они играют лицом к лицу и хотят владеть мячом. Мы пытались выйти из обороны, возможность принять решение отсутствовала. Мы пытаемся работать под высоким давлением, используем давление в своих интересах. Сегодня победа исходит оттуда.

Наш отрыв уже непреодолимый? Вовсе нет. Но счастливы, потому что у нас все хорошо. Мы очень конкурентноспособны, серьезны и готовы побеждать», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.