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Испания

Сегодня, 04:33

Хави: «Отрыв от «Реала» уже непреодолимый? Вовсе нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:0).

«Это очень сложное поле, «Вильяреал» ничего не отдает просто так, они играют лицом к лицу и хотят владеть мячом. Мы пытались выйти из обороны, возможность принять решение отсутствовала. Мы пытаемся работать под высоким давлением, используем давление в своих интересах. Сегодня победа исходит оттуда.

Наш отрыв уже непреодолимый? Вовсе нет. Но счастливы, потому что у нас все хорошо. Мы очень конкурентноспособны, серьезны и готовы побеждать», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Реал
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Чемпионат Испании: «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 21-го тура