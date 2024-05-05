Хави поздравил «Реал» с чемпионством

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:4) прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в ла лиге.

«Хочу поздравить мадридский «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И надо поздравить «Жирону», которая сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», — приводит слова Хави Marca.

После поражения от «Жироны» команда Хави с 73 очками опустилась на третье место в ла лиге. Кроме того, поражение «Барселоны» позволило «Реалу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.