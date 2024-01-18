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Испания

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Хави: «Если игроки перестанут меня поддерживать, я соберу чемоданы и уйду из «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свое будущее в связи со слухами о возможном уходе из команды.

«Я люблю этот клуб. Я здесь, чтобы привнести в него что-то новое. Если я этого не сделаю, я уйду. Если бы я не выиграл ла лигу в прошлом году, меня бы здесь уже не было. В тот день, когда игроки перестанут меня поддерживать, я соберу чемоданы и уйду», — приводит слова Хави Goal.

Ранее ESPN сообщал, что некоторые игроки «Барселоны» потеряли веру в тренерские способности Хави. Кроме того, по информации журналиста Франсуа Галлардо, новым главным тренером каталонцев может стать Мичел, который сейчас возглавляет «Жирону».

Хави тренирует «Барселону» с 2021 года. В текущем сезоне клуб с 41 очком занимает четвертое место в ла лиге после 19 матчей.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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