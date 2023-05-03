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Сегодня, 09:45

Хави — о матче с «Осасуной»: ««Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об итогах матча 33-го тура ла лиги против «Осасуны» (1:0).

«Очень важная победа. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся. Альба забил в самом конце матча, такие победы особенно сладки. Команда показала себя голодной и гордой, но должна была забить раньше. Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 82 очка за 33 тура.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
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