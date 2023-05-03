Начо: «В последних играх «Реал» не показывает должного уровня»

Защитник «Реала» Начо Фернандес прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Мы всегда стараемся выйти и победить. В последних играх лиги, особенно на выезде, мы не показываем того уровня, на котором должны быть в таком турнире. Это видно и сегодня. Я не говорю, что «Реал» — это просто команда, но это очень сложная лига, и я не думаю, что мы справились с этой задачей. Мы играем на следующей неделе самый важный матч. Теперь мы должны бороться и быстро поднять голову», — цитирует пресс-служба клуба Начао.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.