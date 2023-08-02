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Испания

Сегодня, 08:55

Хави: «Дембеле попросил уйти, у него есть предложение от «ПСЖ», я немного разочарован»

Виталий Косик
Корреспондент
Хави.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе вингера Усмана Дембеле из каталонского клуба.

«Дембеле был прямолинеен и попросил уйти. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», — сказал Хави на пресс-конференции.

Контракт игрока с каталонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.

В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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