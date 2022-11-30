Хави: «Если Месси захочет, он может вернуться в «Барсу». Кто бы не хотел его тренировать?»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что был бы рад возвращению нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Если Месси захочет, он может вернуться в «Барсу» в какой-то момент, я уверен. Кто бы не хотел его тренировать? Он по-прежнему номер один. Криштиану Роналду также по-прежнему входит в число 3-5 лучших игроков планеты», — приводит Sport ES слова Хави.

Также тренер ответил на вопрос, кого из игроков он хотел бы тренировать.

«Любого из великих. Например, Мбаппе, Неймара, Месси. Они мне бы очень понравились», — добавил специалист.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» В 2021 году. В составе каталонского клуба нападающий завоевал 35 титулов, в том числе 10 выигранных чемпионатов Испании, 7 кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 4 кубка Лиги чемпионов и 3 Суперкубка УЕФА.