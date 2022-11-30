Спортдиректор «Барселоны»: «Навыки де Йонга не подлежат обсуждению, но здесь он играет на другой позиции»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мнением об игре полузащитника Френки де Йонга за каталонский клуб.

«О таланте де Йонга не может быть и речи. Но здесь, в «Барселоне», он играет по-другому и на другой позиции. Его талант, его навыки удивительны и не подлежат обсуждению», — приводит слова EsportsRAC1.

В текущем сезоне 25-летний голландец провел 17 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.