Хави заявил, что Фати сыграл на хорошем уровне в матче с «Сеутой»

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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Ансу Фати после победы на «Сеутой» (5:0) в 1/8 финала Кубка Испании.
«Мы договорились, что он сыграет полчаса, потому что в воскресенье выйдет в старте. Фати сыграл на очень хорошем уровне. Он снова показал нам того Ансу, которого мы хотим видеть. Это необыкновенный игрок», — приводит слова Хави Marca.
20-летний испанец выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 26 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.
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