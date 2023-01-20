Хави заявил, что Фати сыграл на хорошем уровне в матче с «Сеутой»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Ансу Фати после победы на «Сеутой» (5:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы договорились, что он сыграет полчаса, потому что в воскресенье выйдет в старте. Фати сыграл на очень хорошем уровне. Он снова показал нам того Ансу, которого мы хотим видеть. Это необыкновенный игрок», — приводит слова Хави Marca.

20-летний испанец выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 26 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.