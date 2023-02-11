Хави — о де Йонге: «Мы им довольны. Он не продается»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг не продается.

Ранее сообщалось, что нидерландский хавбек может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Мы видим лучшего Френки с тех пор, как я со своим штабом приехал сюда. Де Йонг отлично справляется как в атаке, так и в обороне. Он обладает уверенностью, и мы им довольны. Он не продается», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

25-летний Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года.

В текущем сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 25 матчей во всех матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.