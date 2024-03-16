Гол Сантьяго принес «Хетафе» победу над «Жироной»

«Жирона» на выезде потерпела поражение от «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственый гол в этой встрече забил Хесус Сантьяго на 33-й минуте с передачи Илайса Морибы.

«Жирона» с 62 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице ла лиги. Бело-красные уступают лидирующему «Реалу» 10 очков. Следующий матч команда проведет против «Бетиса».

«Хетафе» набрал 38 баллов и после этой игры вышел на 9-ю позицию в чемпионате Испании. В 30-м туре темно-синие встретятся с «Севильей».