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Испания

16 марта, 22:36

Гол Сантьяго принес «Хетафе» победу над «Жироной»

Алина Савинова
Игроки «Жироны» и «Хетафе».
Фото AFP
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«Жирона» на выезде потерпела поражение от «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственый гол в этой встрече забил Хесус Сантьяго на 33-й минуте с передачи Илайса Морибы.

«Жирона» с 62 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице ла лиги. Бело-красные уступают лидирующему «Реалу» 10 очков. Следующий матч команда проведет против «Бетиса».

«Хетафе» набрал 38 баллов и после этой игры вышел на 9-ю позицию в чемпионате Испании. В 30-м туре темно-синие встретятся с «Севильей».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 мар, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:0
Жирона

ФК Жирона
ФК Хетафе
8
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