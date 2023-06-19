Гвардиола: «Мое время в «Барселоне» прошло. Когда уйдет Хави, придет Бускетс»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем возможном возвращении в «Барселону» в будущем.

«У «Барселоны» отличный тренер, который знает этот клуб и который выиграл ла лигу — самый важный трофей. Я надеюсь, что он пробудет в «Барсе» еще много-много лет. И когда Хави решит, что его этап завершен, придет Бускетс или кто-то другой. Это разные этапы. Мое время в «Барселоне» закончилось, вот и все», — приводит слова Гвардиолы Cope.

По итогам сезона-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. Второе место занял «Реал» с 78 очками.