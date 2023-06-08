Источник: Роналдо планировал продать «Вальядолид» до вылета команды в сегунду

Бывший футболист Роналдо планировал продать свой клуб «Реал Вальядолид» перед вылетом команды в сегунду, сообщает Relevo.

По информации издания, бразилец имел предложение в размере 80 миллионов евро за 80% команды. Инвесторы были готовы выкупить клубы, но с условием, что «Вальядолид» продолжит выступление в ла лиге.

Сообщается, что сделка все еще может быть оформлена.

«Вальядолид» по итогам сезона-2022/23 вылетел из первого дивизиона чемпионата Испании, заняв 18-е место с 40 очками.