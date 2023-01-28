«Кадис» переиграл «Мальорку»

«Кадис» переиграл «Мальорку» со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Испании.

«Кадис» набрал 19 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Мальорка» осталась на 10-й строчке с 25 очками.