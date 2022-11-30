Камавинга недоволен ролью запасного игрока в «Реале»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своем пребывании в мадридском клубе.

«Конечно, я хотел бы играть в каждом матче. В «Реале» ситуация такова: я конкурирую с хорошими игроками, они меня опережают. Я не могу сказать, что мне это нравится, потому что сидеть на скамейке запасных не очень приятно. Когда ты футболист, ты хочешь играть в каждом матче. Не хочу сказать, что это раздражает, но нужно быть терпеливым. Я не хочу играть эту роль всю свою жизнь. Нужно понимать, что впереди меня много игроков. Я должен учиться у них, и тогда придет мое время», — цитирует футболиста Goal.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл за «Реал» 14 матчей в чемпионате Испании и результативными действиями не отличился. В среднем за матч испанской лиги игрок проводит на поле 36 минут. Полузащитник был вызван с сборную Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре и не сыграл ни в одном матче.

Камавинга выступает за команду из Мадрида с 2021 года, тогда футболист перешел из «Ренна» за 40 миллионов евро.