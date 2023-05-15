КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

15 мая, 07:02

Коке рассчитывает, что «Атлетико» финиширует на втором месте: «Надеюсь, выиграем все четыре матча»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Капитан «Атлетико» Коке рассчитывает, что команда завоюет серебряные медали по итогам сезона чемпионата Испании.

«В первом тайме мы играли не лучшим образом, это факт. «Эльче» здорово поддавливал, и у нас ничего не получалось.

Во втором тайме мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим быть как можно выше [в таблице]. Надеюсь, выиграем все четыре матча.

У нас была серия хороших матчей, нужно было продолжать в том же духе. Сегодня не получилось, но еще осталось четыре тура», — сказал Коке после поражения от «Эльче» (0:1).

После 34 туров «Атлетико» занимает третьем место в ла лиге с 69 очками, второй — «Реал» (71).

Дальше команда Диего Симеоне сыграет с «Осасуной» (дома), «Эспаньолом» (в гостях), «Реалом Сосьедад» (дома) и «Вильярреалом» (в гостях).

Коке Ресурексьон (Коке)
Футбол
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бускетс выиграл 32-й титул с «Барселоной» и сравнялся с Иньестой, лидирует только Месси

Бускетс намекнул, что может вернуться в «Барселону»