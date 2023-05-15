Коке рассчитывает, что «Атлетико» финиширует на втором месте: «Надеюсь, выиграем все четыре матча»

15 мая, 07:02
Капитан «Атлетико» Коке рассчитывает, что команда завоюет серебряные медали по итогам сезона чемпионата Испании.
«В первом тайме мы играли не лучшим образом, это факт. «Эльче» здорово поддавливал, и у нас ничего не получалось.
Во втором тайме мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим быть как можно выше [в таблице]. Надеюсь, выиграем все четыре матча.
У нас была серия хороших матчей, нужно было продолжать в том же духе. Сегодня не получилось, но еще осталось четыре тура», — сказал Коке после поражения от «Эльче» (0:1).
После 34 туров «Атлетико» занимает третьем место в ла лиге с 69 очками, второй — «Реал» (71).
Дальше команда Диего Симеоне сыграет с «Осасуной» (дома), «Эспаньолом» (в гостях), «Реалом Сосьедад» (дома) и «Вильярреалом» (в гостях).