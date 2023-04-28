Анчелотти: «Хотим показать свою лучшую версию в матче с «Альмерией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед матчем 32-го тура ла лиги против «Альмерии».

«Против «Жироны» мы были плохи, поэтому в матче с «Альмерией» хотим показать свою лучшую версию. Признаюсь честно, в этом сезоне мы были не так хороши в ла лиге, сейчас нам не хватает концентрации в этом турнире, но по понятным причинам наши приоритеты больше направлены на Кубок Испании и Лигу чемпионов», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» — «Альмерия» состоится завтра, 29 апреля, начало встречи — 19.30 мск.