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Испания

Сегодня, 14:23

Анчелотти: «Хотим показать свою лучшую версию в матче с «Альмерией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед матчем 32-го тура ла лиги против «Альмерии».

«Против «Жироны» мы были плохи, поэтому в матче с «Альмерией» хотим показать свою лучшую версию. Признаюсь честно, в этом сезоне мы были не так хороши в ла лиге, сейчас нам не хватает концентрации в этом турнире, но по понятным причинам наши приоритеты больше направлены на Кубок Испании и Лигу чемпионов», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» — «Альмерия» состоится завтра, 29 апреля, начало встречи — 19.30 мск.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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