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Испания

Сегодня, 08:22

Карраско отреагировал на новый контракт Симеоне с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Атлетико» Янник Карраско прокомментировал продление контракта главного тренера мадридцев Диего Симеоне. Он заявил, что они продолжают общаться. В сентябре этого года футболист покинул испанский клуб.

«Я рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Я считаю его отличным тренером и прекрасным человеком. Мы с Диего продолжаем поддерживать связь после моего ухода», — цитирует вингера RTL info.

30-летний Карраско отыграл в общей сложности 266 поединков за «Атлетико», отметившись 47 голами и 45 результативными пасами.

Диего Симеоне
Янник Феррейра-Карраско
ФК Атлетико
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