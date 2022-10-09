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Карвахаль: «Было важно выиграть «Хетафе», чтобы оказать давление на «Барселону»

Карвахаль оценил победу «Реала» в матче против «Хетафе»
Виктория Кравченко

Защитник «Реала» Дани Карвахаль оценил победу команды в матче 8-го тура ла лиги против «Хетафе» (1:0).

«Нашей целью было выиграть и не позволить «Барселоне» уйти в отрыв, оказать на нее давление. Стараемся забивать как можно больше, но сегодня для победы хватило одного гола. Не пропустить ни одного мяча — тоже очень ценно», — цитирует Mundo Deportivo Карвахаля.

«Реал» сыграет с «Барселоной» в 9-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 16 октября.

«Реал» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «Барселоны» (22 очка) есть матч в запасе.

Даниэль Карвахаль
ФК Барселона
ФК Реал
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