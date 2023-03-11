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Испания

Сегодня, 11:27

Каземиро объяснил, как «Реалу» в прошлом сезоне удалось пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Каземиро вспомнил, как в прошлом сезоне мадридский клуб прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тогда в первой встрече парижане одержали минимальную победу 1:0, а в ответной игре Бензема оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал. Общий счет 3:2 в пользу «Реала».

«Как «Реал» год назад прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов? После первого матча я думал, что это невозможно, так как они были лучше нас. В ответной встрече у «Реала» было секретное оружие — наши фанаты», — цитирует Каземиро Madrid Xtra.

С лета 2022 года Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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