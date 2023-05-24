Дочь Пеле: «Лучше бы ФИФА боролась с расизмом, а не называла стадионы в честь моего отца»

Келли Кристина Насименту, дочь легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле, высказалась о расизме в мировом футболе.

«В день похорон моего отца президент ФИФА Инфантино сказал мне, что попросит каждую страну мира назвать стадион в честь него. Я думаю, это прекрасно. Но насколько лучше было бы, если бы наследием моего отца были не названия стадионов, а движение против расизма? Настоящие действия против расизма. То, что не позволило бы сегодня Винисиусу проходить через то, через что мой отец прошел в 1958 году», — написала Келли в соцсетях.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.