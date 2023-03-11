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Испания

Сегодня, 16:36

Коке высказался о возвращении Гризманна в «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Коке рассказал о возвращении нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» в мадридскую команду.

«Антуану было очень трудно вернуться. Он хорошо это объяснил. Его возвращение было непростым после отъезда в Барселону и после всего, что произошло. Люди очень любили его, но он ушел. Он знал, что должен отдать все за этот шанс, он должен был молчать и работать, чтобы вернуть любовь людей. И я верю, что своей работой, своими усилиями, своей жертвой он делает это. Надеюсь, он сможет сохранить ту форму, которую имеет, потому что для нас это очень важно. С моей точки зрения, он один из лучших игроков в нашей команде и один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. Летом 2019 года 31-летний форвард перешел в «Барселону». В августе 2021 года он вернулся в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне француз отметился 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.

Антуан Гризманн
Коке Ресурексьон (Коке)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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